Dino Crisis mogło mieć adaptację. Capcom nie dostrzegł w tym potencjału.

Twórca anime Devil May Cry poinformował, że zgłosił się do Capcomu z propozycją stworzenia adaptacji Dino Crisis, jednak spotkał się z odmową.

Nie macie wrażenia, że ostatnio co jakiś czas marka Dino Crisis wraca na usta graczy, którym marzy się jakakolwiek forma reaktywacji kultowej gry sprzed lat? Wydawać by się mogło, że Capcom prędzej czy później weźmie się za dinozaury, mając na uwadze ich ostatnie chęci do odświeżania choćby kolejnych części Resident Evil.

Capcom nie dopuścił do powstania anime Dino Crisis

Adi Ahankar, czyli stworzyciel nadciągającego anime Devil May Cry (pojawi się w kwietniu 2025 roku na platformie Netflix), podzielił się informacją w serwisie X, że chciał aby Dino Crisis powróciło do żywych. W jego wizji miało to być oczywiście anime, ale Capcom nie aprobował tego pomysłu. Twórca nie ujawnił powodu odrzucenia propozycji. Mimo wszystko spotkania z Capcomem wyszły mu na dobre, bowiem dzięki temu będziemy mogli obejrzeć poczynania Dantego już w przyszłym roku.