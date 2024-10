Diablo w starożytnej Mezopotamii? Zapowiedziano Blood od Mehran

W demo zagramy na Steam Next Fest.

Na Steam Next Fest pojawi się wiele nadchodzących produkcji, a ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć zwiastun jednej z nich - będzie to przygodowa gra akcji z elementami hack-and-slash o tytule Blood of Mehran. Na wydarzeniu zagramy jedynie w wersję demonstracyjną, a na premierę pełnej wersji musimy jeszcze poczekać.

Blood of Mehran - informacje o nowej grze hack-and slash

W Blood of Mehran przeniesiemy się do starożytnej mezopotamii, gdzie jako legendarny wojownik o imieniu Mehran zwiedzimy świat w poszukiwaniu przedmiotów oraz tajemnic. Podczas rozgrywki zmierzymy się z wieloma przeciwnikami z użyciem wybranej kombinacji broni oraz rozwiniemy postać korzystając z rozbudowanego drzewka umiejętności. Dodatkowo możemy przemierzać lokacje konno lub unikać walki za pomocą skradania.