Diablo 4 z tajemniczym bugiem. Gracz wbił ponad 30 poziomów w zaledwie sekundę

Jak poinformował jeden z użytkowników forum Reddit , sprawcą całego zamieszania jest sztylet Umbracrux. Wygląda na to, że to właśnie z unikalną mocą wspomnianej broni związany jest tajemniczy bug, przez który po wygranej walce z Nilcarem, Zapomnianym Biskupem, postać gracza awansowała o aż 34 poziomy. Forumowicz podkreśla, że nie korzystał z żadnych exploitów, a niecodzienna sytuacja musi być po prostu „dziwnym glitchem”.

Wspomniane totemy cienia, które pozwala tworzyć unikalna moc sztyletu Umbracrux, zadają część otrzymanych obrażeń znajdującym się w pobliżu wrogom. Trudno więc stwierdzić, w jaki sposób broń zwiększyła liczbę zdobytych punktów doświadczenia. Zainteresowanym pozostaje mieć nadzieję, że po rozwiązaniu problemu Blizzard ujawni jego przyczynę.

Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do recenzji: Recenzja Diablo IV – w Sanktuarium dziś nie zaśnie nikt…