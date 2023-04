Diablo 4 w złocie. Mamy też dobre wieści dla posiadaczy konsol Xbox Series X/S

W zeszłym tygodniu Blizzard ujawnił listę zmian, które wprowadzono do Diablo 4 po przeprowadzonych w marcu testach beta. Ponadto poinformowano także, że przejście kampanii w nadchodzącej odsłonie serii Diablo będzie konieczne tylko za pierwszym razem. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi wiadomości związanych ze wspomnianą produkcją. Wczoraj otrzymaliśmy bowiem aż dwie ważne informacje.

Prace nad Diablo 4 zakończone. Blizzard dzieli się szczegółami na temat rozdzielczości i płynności na konsolach Xbox

Na oficjalnym profilu marki Diablo na portalu społecznościowym Twitter pojawił się wczoraj wieczorem wpis, w którym poinformowano, że Diablo 4 osiągnęło tzw. złoty status. Oznacza to, że właściwe prace nad grą zostały zakończone, a produkcja jest gotowa, by trafić do tłoczni. Fani natomiast mogą spokojnie odliczać dni do czerwcowej premiery.



Rod Fergusson – dyrektor generalny marki Diablo – w ostatnim odcinku podcastu marki Xbox (dzięki GamingBolt) podzielił się natomiast szczegółami na temat rozdzielczości i płynności animacji Diablo 4 na konsolach Microsoftu. Blizzard nie zawiedzie w tej kwestii. Posiadacze Xbox Series X będą mogli bowiem cieszyć się grą w 4K i 60 klatkach na sekundę, a użytkownicy Xbox Series S w Full HD i 60 FPS.



Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Oficjalna premiera odbędzie się 6 czerwca 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z przeprowadzonych w zeszłym miesiącu testów beta: Diablo 4 – już graliśmy. Kolejka do piekła.

