Diablo 4 i pierwsze poprawki. Deweloperzy ujawniają zmiany po beta-testach

Jedna z najczęstszych uwag krytycznych przewijających się w waszych komentarzach dotyczyła konieczności cofania się w niektórych podziemiach. Zoptymalizowaliśmy liczne podziemia we wszystkich strefach, aby zminimalizować ten problem. Oto lista podziemi w Strzaskanych Szczytach, w których zmodyfikowano układ:

Brama Kaldery

Splugawione Katakumby

Opuszczona Chata

Zakazane Miasto

Zagłada Szronu

Nieśmiertelna Emanacja

Koszary Kor Dragan

Miażdżypuszcza

Grota Szronoblizny

KOMENTARZ TWÓRCÓW: Zmiana układów podziemi ma na celu przede wszystkim zapobiec konieczności cofania się, które negatywnie wpływa na doświadczenie graczy. Przykładowo, gracze musieli dotąd wchodzić do bocznych pomieszczeń, aby wejść w interakcję z budowlami, przez co zmuszeni byli wrócić tą samą ścieżką. Teraz wiele takich budowli zostało postawionych bliżej głównej ścieżki podziemi, aby graczom łatwiej było do nich dotrzeć. Po uporaniu się z budowlą nic nie stoi na przeszkodzie, by zwiedzić resztę podziemi.