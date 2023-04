Diablo IV – przejście kampanii będzie konieczne tylko za pierwszym razem

Redakcja portalu PushSquare miała okazję uczestniczyć w prezentacji gry Diablo IV. Dzięki temu dowiedzieliśmy się (podajemy za serwisem Gaming Bolt), że kampanię fabularną w grze będziemy musieli ukończyć tylko raz.

Kampanię w Diablo IV musimy ukończyć tylko raz

Zapewne okaże się to zbawieniem dla wielu graczy. Sam jestem nałogowym graczem Path of Exile, gdzie kampania jest dość długa (chyba że jest się speedrunnerem) i taka opcja bardzo by mnie ucieszyła.