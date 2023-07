Diablo 4 w Xbox Game Pass? Blizzard reaguje na zamieszanie związane z reklamą

Jak wspomnieliśmy wyżej, na całe zamieszanie dość szybko zareagował jednak Blizzard, który rozwiał wszelkie wątpliwości. Mike Ybarra – prezes studia – opublikował wpis na portalu społecznościowym Twitter, w którym wyraźnie dał do zrozumienia, że najnowsza odsłona serii Diablo nie trafi w najbliższym czasie do Xbox Game Pass , podtrzymując tym samym stanowisko z marca 2023 roku, kiedy to również informowano, że Diablo 4 nie zostanie udostępnione w ramach usługi Microsoftu .

Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do recenzji: Recenzja Diablo IV – w Sanktuarium dziś nie zaśnie nikt…