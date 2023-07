Pierwszy sezon Diablo 4 z datą premiery! Klimatyczny zwiastun i szczegóły rozgrywki

Zgodnie z zapowiedziami Blizzard wprowadzi nową mechanikę rozgrywki, w której po napotkaniu dotkniętego spaczeniem elitarnego przeciwnika, znajdziemy plugawe serce. Jeśli zdecydujemy się je aktywować, zaatakuje nas trudniejsza wersja tego samego potwora, z której zdobędziemy serce, służące nam do umieszczenia w przedmiocie w miejscu klejnotu, odblokowujące nowe, potężniejsze moce. Na graczy czekać będą łącznie 32 plugawe moce.

Dodatkowo w Diablo IV będziemy musieli znajdować przedmioty z miejscami na klejnoty w określonym kolorze. Nie zabraknie również specjalnych lokacji, w których szansa na spotkanie spaczonego przeciwnika będzie znacząco większa. Pierwszy sezon wprowadzi także sześć unikalnych przedmiotów i siedem nowych legendarnych aspektów. Nie będą one jednak ograniczone tylko do tego sezonu i będziemy mogli z nich skorzystać również poza sezonem, o ile zdecydujemy się na kontynuowanie rozgrywki stworzoną postacią. Blizzard wprowadzi do swojej gry także nowego bossa. Zadaniem graczy będzie pokonanie Varshana Pochłoniętego, który odpowiada za spaczenie całej krainy.

Postępy sezonu zostaną podzielone na siedem rozdziałów, w których znajdziemy najróżniejsze wyzwania. Ich zaliczanie wiązać się będzie z otrzymaniem najróżniejszych nagród w postaci nowych przedmiotów dla naszej postaci, zaś w ramach przepustki sezonowej odblokujemy przedmioty kosmetyczne.

Diablo 4 – darmowe nagrody w Sezonie Plugawców:

Postępy sezonowe – Ukończ rozdziały postępów sezonowych, aby zdobyć nagrody, w tym nowe aspekty legendarne, tytuł mistrzowski i Zwój Amnezji, który zapewnia bezpłatne zresetowanie drzewka umiejętności i tablicy poziomów mistrzowskich. Dodatkowo, po drodze możesz zdobywać zasługi do karnetu bojowego.

Dary sezonowe – Użyj rozżarzonych popiołów zdobytych w ramach karnetu bojowego, aby ulepszyć wszystkie swoje postacie sezonowe, zwiększając przyrost PD, szanse na zdobycie rzadkich materiałów podczas rozkładania przedmiotów i nie tylko.

Tytuł sezonowy – Pochwal się, że jedyną rzeczą bardziej przerażającą od plugawców jesteś ty, dzięki tytułowi „Nieodgadniony Potwór”.

Transmogryfikacje odzieży i broni – Zbierz transmogryfikację broni dla każdej z pięciu klas Diablo oraz stroje rzemieślnicze, zaprojektowane do łączenia z innymi zestawami pancerza, aby stworzyć niepowtarzalny wygląd postaci.

Diablo 4 – nagrody w karnecie bojowym premium

Zestaw żelaznomroźnego pancerza – Pancerz ten wykuto w celu przeciwstawienia się plugawej sile rozprzestrzeniającej się po całej krainie.

– Pancerz ten wykuto w celu przeciwstawienia się plugawej sile rozprzestrzeniającej się po całej krainie. Wierzchowiec strzeżony mustang – Powiększ swoją stajnię o 2 wersje nowego wierzchowca Strzeżony Mustang.

– Powiększ swoją stajnię o 2 wersje nowego wierzchowca Strzeżony Mustang. Pancerz wierzchowca żelaznomroźny kropierz – Ozdób nowe rumaki pancerzem wierzchowca inspirowanym plugawą mocą, która opanowała Sanktuarium.

– Ozdób nowe rumaki pancerzem wierzchowca inspirowanym plugawą mocą, która opanowała Sanktuarium. Skórki broni, trofea wierzchowca, emotki, platyna i nie tylko – Odkryj szereg elementów ozdobnych, które można zdobyć w ramach karnetu bojowego premium. Zbierz transmogryfikacje dla wszystkich 19 rodzajów broni. 2 emotki dla każdej klasy postaci pozwolą ci grozić wrogom lub znaleźć trochę czasu na zabawę klatkami z plugawymi sercami. 2 nagrobki pozwolą ci umrzeć w dobrym stylu. Udekoruj swojego konia 5 nowymi trofeami wierzchowca.

– Odkryj szereg elementów ozdobnych, które można zdobyć w ramach karnetu bojowego premium. Zbierz transmogryfikacje dla wszystkich 19 rodzajów broni. 2 emotki dla każdej klasy postaci pozwolą ci grozić wrogom lub znaleźć trochę czasu na zabawę klatkami z plugawymi sercami. 2 nagrobki pozwolą ci umrzeć w dobrym stylu. Udekoruj swojego konia 5 nowymi trofeami wierzchowca. Emotka "na wojennej ścieżce" - przyśpieszony karnet bojowy – Pokaż wszystkim, że jesteś w gotowości do walki, wbijając swój sztandar w ziemię. Ta emotka jest dostępna tylko w ramach przyspieszonego karnetu bojowego.

Aktualizacja do Diablo IV wprowadzająca pierwszy sezon zostanie udostępniona 18 lipca. Deweloperzy kolejny raz powtórzyli, że aby rozpocząć sezon i zdobywać nagrody w ramach przepustki sezonowej i karnetu bojowego, trzeba będzie stworzyć nowa postać.

Diablo 4: Sezon Plugawców FAQ

Jak uzyskać dostęp do zawartości sezonowej? Czy do gry potrzebny jest karnet bojowy? Po rozpoczęciu sezonu zaloguj się do gry, stwórz nową postać sezonową i baw się dobrze! Jeśli jeszcze nie ukończono kampanii, musisz to zrobić jedną postacią, aby uzyskać dostęp do zawartości sezonowej. Darmowy karnet bojowy jest automatycznie dostępny dla wszystkich postaci sezonowych. Zdobądź karnet premium lub przyspieszony, aby zyskać dodatkowe nagrody.

Co się stanie z moją postacią/progresją po zakończeniu sezonu? Postać i jej postępy zostają przeniesione do Sfery Wieczności. Możesz grać tą postacią, kiedy tylko chcesz w Sferze Wieczności. Określone funkcje sezonowe przestaną być dostępne w Sferze Wieczności. Na przykład, wraz z końcem sezonu 1 plugawe serca znikną i zostaną usunięte z miejsca na biżuterię. Skażone gniazda staną się normalnymi gniazdami.

Jak dokonuje się postępów w ramach karnetu bojowego? Czym są zasługi? Postępy w karnecie bojowym uzyskuje się poprzez zdobywanie zasług. Zasługi zdobywa się, po prostu grając w grę (np. zabijając potwory, kończąc kampanię i misje poboczne lub wykonując cele postępów sezonowych). Możesz także awansować w ramach karnetu bojowego, kupując pominięcia rang, z których każde kosztuje 200 sztuk platyny.

Czym są rozżarzone popioły? Rozżarzone popioły to waluta używana w karnecie bojowym do zdobywania określonych premii znanych jako dary sezonowe w bieżącym sezonie. Gracze zdobywają rozżarzone popioły poprzez postępy w karnecie bojowym. Zbieranie rozżarzonych popiołów pozwala na zastosowanie premii dla postaci sezonowych. Premie te obowiązują przez cały sezon i mają zastosowanie wyłącznie dla postaci sezonowych.

Czym są pominięcia rang? Pominięcia rang to rodzaj waluty, która jest stosowana w celu natychmiastowego awansowania o 1 rangę w ramach karnetu bojowego.