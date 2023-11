Diablo 4 Vessel of Hatred nawet za 400 zł? Blizzard pyta graczy o cenę dodatku

Studio rozsyła do graczy ankiety, w których pytają o cenę i bonusy nadchodzącego dodatku do Diablo 4.

Twórca kanału na YouTubie Bellular News dotarł do wspomnianej ankiety, w której wyszczególniono cztery progi cenowe dla Diablo 4 Vessel of Hatred: 49,99 dolarów, 69,99 dolarów, 79,99 dolarów i 99,99 dolarów. Nawet Blizzard nie wyobraża sobie sprzedawania samego dodatku za prawie 400 zł, więc tak wysoka cena dotyczy rozszerzenia wraz z różnymi cyfrowymi dodatkami, jak nowe skiny dla bohaterów, unikalny pancerz dla konia, a także darmową platynę otrzymywaną przez cały rok przy starcie kolejnych sezonów.

Na początku listopada podczas BlizzConu Blizzard oficjalnie zapowiedział pierwszy dodatek do Diablo 4. Rozszerzenie zatytułowane Vessel of Hatred zaoferuje nową historię oraz klasę postaci, której wcześniej w tej serii jeszcze nie było. Dodatek zadebiutuje dopiero w drugiej połowie przyszłego roku, więc twórcy mają jeszcze sporo czasu na dokończenie i dopracowanie swojej gry. Jednak Blizzard już teraz chce poznać opinię graczy i rozpoczął rozsyłać ankiety pytając o różne kwestie dotyczące Diablo 4 Vessel of Hatred, w tym ceny i dodatkowej zawartości.

Niektóre wersje oferowałyby również wcześniejszy dostęp do dodatku, a także kompana, który towarzyszyć nam będzie w przygodzie. Jak wiemy z zapowiedzi Diablo 4 Vessel of Hatred, jedną z nowych mechanik będzie towarzysz, który pomoże nam w starciach z przeciwnikami. Co ciekawe, dostęp do towarzysza miałby się odblokować jeszcze przed premierą rozszerzenia.