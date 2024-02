Diablo 4 nie dla wszystkich subskrybentów Xbox Game Pass. Gra nie trafi do najtańszego abonamentu

Podczas wczorajszego podcastu o przyszłości Xboxa Phil Spencer ogłosił, że Diablo 4 zmierza do Xbox Game Pass. Będzie to pierwsza gra Activision Blizzard, która pojawi się w usłudze. Subskrybenci już wkrótce będą mogli sprawdzić popularną produkcję bez żadnych dodatkowych opłat, poznając wątek fabularny i dołączając do trwającego właśnie trzeciego sezonu. Jednak nie dla wszystkich bramy Diablo 4 będą stać otworem.

Diablo 4 – Microsoft potwierdził, że gra nie trafi do katalogu Xbox Game Pass Core

Redakcja The Verge otrzymała od Microsoftu potwierdzenie, że gra dostępna będzie w dwóch droższych wersjach abonamentu. Użytkownicy, którzy subskrybują Xbox Game Pass Core, nie otrzymają dostępu do Diablo 4 od 28 marca.