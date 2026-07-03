Każdy fan Diablo 4 chciałby to mieć. Niezwykły gadżet za ponad 11,5 tysiąca złotych

Gracze mogą już zamawiać przedpremierowo niezwykły gadżet z Diablo 4.

Fani Diablo 4 otrzymali kolejny powód, aby sięgnąć do swojego portfela. Mefisto, jeden z najbardziej rozpoznawalnych antagonistów w historii serii, doczekał się efektownej, pełnowymiarowej maski przygotowanej przez Pure Arts. To propozycja zdecydowanie dla najbardziej oddanych miłośników uniwersum Blizzarda, gdyż cena egzemplarza w skali 1:1 wynosi aż 2 699 euro, czyli ponad 11,5 tysiąca złotych. Diablo 4 – maska Mefisto za ponad 11,5 tysiąca złotych Diablo 4 zadebiutowało w 2023 roku i od początku było jedną z najgłośniejszych premier w historii Blizzarda. Produkcja została doceniona za powrót do mroczniejszego klimatu marki, widowiskową kampanię fabularną oraz satysfakcjonujący system walki. Nie obyło się jednak bez krytyki, szczególnie w kontekście endgame’u oraz sezonowego modelu rozwoju, który w pierwszych miesiącach wzbudzał sporo dyskusji wśród graczy. Blizzard stopniowo rozwijał jednak grę za sprawą dużych aktualizacji, poprawek jakości życia i regularnej zawartości sezonowej, dzięki czemu Diablo 4 zdołało utrzymać aktywną społeczność.

Pierwsze duże rozszerzenie, Vessel of Hatred, przeniosło graczy do dżungli Nahantu, wprowadziło klasę Spirytysty i zmieniło kilka kluczowych elementów progresji. Dodatek został przyjęty jako istotny krok naprzód, a historia rozwijana w ramach Age of Hatred była kontynuowana w kolejnym rozszerzeniu, Lord of Hatred. To właśnie z nim związany jest Mefisto, który teraz powraca nie tylko na ekranach, lecz także w formie luksusowego przedmiotu kolekcjonerskiego. Pure Arts przygotowało maskę przedstawiającą twarz i rogi Władcy Nienawiści. Największa wersja ma 69 cm wysokości oraz 94 cm szerokości i została osadzona na rzeźbionej podstawie inspirowanej udręczonymi ciałami oraz zdeformowaną tkanką. Całość uzupełniają podświetlane diodami LED oczy, które mają podkreślać złowrogi charakter postaci i budować wrażenie obecności Mephista.

GramTV przedstawia:

Kolekcjonerzy mogą wybrać jedną z dwóch wersji. Pełnowymiarowa maska została wyceniona na 2 699 dolarów, czyli ponad 11,5 tysiąca złotych, natomiast wariant w skali 1/2 kosztuje 549 euro, czyli ponad 2 350 złotych. Mniejsza edycja ma 43 cm wysokości oraz 48 cm szerokości. Obie wersje są już dostępne w przedsprzedaży, a ich wysyłka została zaplanowana na drugi kwartał 2027 roku, a więc okres od kwietnia do czerwca. Największa edycja może bardzo szybko zniknąć z oferty, gdyż Pure Arts ograniczyło ją do zaledwie 150 egzemplarzy na całym świecie. Wersja w skali 1/2 ma być łatwiej dostępna, choć na ten moment nie podano dokładnej liczby przygotowanych sztuk.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.