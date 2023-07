Diablo 4 bombardowane negatywnymi recenzjami. Blizzard rozwścieczył graczy

W chwili pisania tej wiadomości średnia ocen Diablo 4 na Metacritic wynosi od 2.5 (wersja PS5) do 4.5 (XONE). W większości recenzji gracze narzekają na zmiany wprowadzone w ostatniej aktualizacji, które znacząco znerfiły dotychczasowe buildy. Blizzard osłabił bowiem zarówno lepsze postacie, jak i te, które do tej pory nie radziły sobie najlepiej, a po ostatnim patchu są jeszcze gorsze.

Warto pamiętać, że już dziś – 20 lipca – w Diablo 4 rozpocznie się pierwszy sezon rankingowy. Zgodnie z zapowiedziami w świecie gry pojawi się spaczenie, czyli tajemnicza zaraza, na którą zaczynają chorować nie tylko ludzie, ale również potwory. W historię wprowadzi graczy nowa postać o imieniu Kormond – były kapłan Katedry Światła.

Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do recenzji: Recenzja Diablo IV – w Sanktuarium dziś nie zaśnie nikt…