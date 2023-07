Diablo IV – patch 1.1.0 już dostępny. Pełna lista zmian i nowości

Blizzard Entertainment poinformowało o udostępnieniu aktualizacji 1.1.0 do gry Diablo IV.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przedstawiciele studia Blizzard Entertainment poinformowali dziś o udostępnieniu aktualizacji 1.1.0 do gry Diablo IV, która ma przygotować produkcję do nadchodzącego Sezonu Plugawców. Patch jest już dostępny do pobrania i waży 8,84 GB na PC (12,12 GB na Xboksach Series X). Jak nietrudno się domyślić, lista zmian jest obszerna; deweloperzy skoncentrowali się na naprawie wielu błędów związanych m.in. z podziemiami czy też zadaniami (zarówno głównymi, jak i pobocznymi). Oprócz tego zmieniono balans wszystkich pięciu klas. Zainteresowanych pełnym zestawieniem zmian zapraszamy pod ten adres.

Diablo IV – wybrane zmiany z aktualizacji 1.1.0

Nowe przedmioty unikatowe

OGÓLNE: Ahavarion, Włócznia Likandry (uber unikatowy kostur – ranga świata IV): Zapewnia losowy efekt kapliczki na 10–20 sek. po zabiciu elitarnego wroga. Efekt może wystąpić tylko raz na 30 sek.

BARBARZYŃCY: Lazurowy Gniew (unikatowy miecz): Szczęśliwy traf: Twoje umiejętności Główne mają maksymalnie 20% szans na zamrożenie wrogów na 3 sek. i zadanie im 0,75–1,5 pkt. obrażeń od Zimna.

DRUIDZI: Rozrywacz Ciał (unikatowa buława jednoręczna): Obezwładniający Ryk i Zew Krwi zadają 0,5–1 pkt. obrażeń pobliskim zatrutym celom.

NEKROMANCI: Bezoki Mur (unikatowa tarcza): Szczęśliwy traf: Kiedy masz aktywną Nawałnicę Kości, trafienie wroga nieobjętego jej efektem zapewnia 5–25% szans na utworzenie w jego miejscu kolejnej Nawałnicy Kości. Każda aktywna premia za Ofiarę zwiększa tę szansę o 25%, a całkowitą liczbę dodatkowych Nawałnic Kości, które możesz stworzyć, o +1.

ŁOTRZY: Orli Róg (unikatowy łuk): Przebijający Strzał ma 30–80% szans na wystrzelenie strzały, która odbija się od ścian i obiektów. Trafianie wrogów Przebijającym Strzałem od tyłu odsłania ich na 3 sek.

CZARODZIEJE: Okulus (unikatowa różdżka): Zyskujesz darmowy efekt zaklinania Teleportacji. Kiedy wykonujesz Odskok z użyciem zaklinania Teleportacji, przenosisz się w losowe miejsce.



Nowe aspekty legendarne

OGÓLNE: Zuchwały (aspekt funkcjonalny): Kiedy w pobliżu znajduje się co najmniej 5 wrogów, ogłuszasz ich na 2–4 sek. Efekt ten może wystąpić tylko raz na 20 sek. Tchórzliwy (aspekt mobilności): Zyskujesz premię 20–40% do szybkości ruchu, gdy oddalasz się od spowolnionych lub wyziębionych wrogów

BARBARZYŃCY: Pradawnej Szarży (aspekt ofensywny): Szarża przyzywa 4 Starożytnych, którzy także podejmują Szarżę, zadając 50–100% standardowych obrażeń. Dotyku Zarazy (aspekt ofensywny): Co 3 użycie Rany Kłutej jest nasycone Trucizną o mocy równej 100–150% standardowej.

DRUIDZI: Podziemny (aspekt ofensywny): Efekt rującego Pełzacza wywołuje również Osuwisko w okręgu wokół ciebie. Umiejętności Ziemi zadają obrażenia zwiększone o 10–20% zatrutym wrogom.

NEKROMANCI: Okrwawionych Kolców (aspekt ofensywny): Rzucenie Krwawej Lancy zużyje krwawe kule i z nich również uwolni lance. Każda dodatkowa Krwawa Lanca zadaje 20–50% standardowych obrażeń i wyszukuje priorytetowo wrogów nietrafionych dotąd przez lancę.

ŁOTRZY: Dotyku Zarazy (aspekt ofensywny): Co 3 użycie Rany Kłutej jest nasycone Trucizną o mocy równej 100–150% standardowej.

CZARODZIEJE: Palących Symboli (aspekt ofensywny): Po wydaniu 100–200 pkt. many rzucenie następnej Ściany Ognia będzie darmowe i zniszczy ona nadchodzące niewielkie pociski.



Zmiany rozgrywki – ogólne

Odblokowanie Ołtarza Lilit ma teraz zastosowanie do całego konta.

Odkrywanie mapy ma teraz zastosowanie dla całego konta.

Szepty nie będą już nagradzane pyłem pieczęci.

Znacznie poprawiono ogólną jakość łupów w Milczących Skrzyniach.

Wydłużono czas działania mocy Opuść podziemia z 3 do 5 sek.

Ogólnie rzecz biorąc, zmniejszyliśmy tendencję wielu potworów do poruszania się podczas walki, dzięki czemu postacie walczące wręcz nie muszą tak często ścigać swoich wrogów.

Dodano obsługę kontrolera bezprzewodowego PS5 Dual Sense Edge dla komputerów PC.

Zmiany rozgrywki – rangi świata