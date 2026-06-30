Dexter szykuje nam szokujący powrót w nowym sezonie

Twórcy Dexter: Zmartwychwstanie potwierdzili powrót jednej z najbardziej intrygujących postaci pierwszego sezonu.

Najwyraźniej, nie tylko Dexter potrafi zmartwychwstać. Choć pierwszy sezon serialu Dexter: Zmartwychwstanie pozostawił po sobie kilka wyraźnie zamkniętych wątków, właśnie potwierdzono, że w drugim sezonie powróci Krysten Ritter. Sęk w tym, że jej postać… nie żyje. Dexter: Zmartwychwstanie – Krysten Ritter ponownie trafia do serialu Aktorka wcieliła się w postać Mii, znanej również jako Lady Vengeance – sommelierki prowadzącej podwójne życie seryjnej morderczyni. Bohaterka zginęła podczas pobytu w więzieniu, dlatego jej ponowne pojawienie się rodzi więcej pytań niż odpowiedzi.

Na razie twórcy nie zdradzają, w jakiej roli zobaczymy Ritter. Nie wiadomo, czy będzie to powrót tej samej postaci, retrospekcje, czy może jedna z kolejnych fabularnych niespodzianek, z których Dexter: Zmartwychwstanie zdążył już zasłynąć. Sam serial nie stroni bowiem od zaskakujących zwrotów akcji i zabawy z oczekiwaniami widzów.

GramTV przedstawia:

Krysten Ritter dołącza tym samym do Umy Thurman, której powrót w drugim sezonie został potwierdzony już wcześniej. Aktorka ponownie wcieli się w Charley. W nowej odsłonie pojawi się również kilka zupełnie nowych twarzy. W obsadzie znaleźli się między innymi Brian Cox, który zagra seryjnego mordercę znanego jako The New York Ripper, oraz Dan Stevens w roli The Five Borough Killer. Do ekipy dołączyli także Bokeem Woodbine i Nona Parker Johnson. Pierwszy sezon Dexter: Zmartwychwstanie rozgrywał się po wydarzeniach z Dexter: Nowa krew. Dexter Morgan, grany przez Michaela C. Halla, budzi się ze śpiączki po postrzale oddanym przez własnego syna i wyrusza do Nowego Jorku, by odnaleźć Harrisona oraz spróbować naprawić błędy przeszłości. Nowa odsłona zbierała bardzo dobre recenzje. Na szczegóły fabuły drugiego sezonu trzeba jeszcze poczekać. Jedno jest jednak pewne – twórcy już na starcie pokazują, że nawet śmierć nie musi oznaczać definitywnego końca dla bohaterów tego uniwersum. Przeczytaj recenzję serialu Dexter: Zmartwychwstanie

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









