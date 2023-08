Deweloperzy Diablo 4 nie potrafią grać we własną grę? Fani wyśmiewają ich umiejętności

Już jutro zadebiutuje nowa aktualizacja do Diablo 4 oznaczona numerem 1.1.2, która poprawi błąd uniemożliwiający ukończenie jednego z zadań, a także wprowadzi liczne zmiany w klasie Druida. Blizzard aktywnie wspiera swoją grę, nie tylko kolejnymi patchami, ale również materiałami prezentującymi grę od kulis. Jednak najnowszy materiał w ramach serii Adventure with a Dev wywołał spore kontrowersje wśród fanów. Pojawiły się nawet głosy, że deweloperzy nie potrafią grać we własną grę.

Diablo 4 – gracze zawiedzeni poziomem znajomości gry przez deweloperki

Dini McMurry i Josey Meyers poprowadziły najnowszy odcinek programu, w którym zaprezentowano rozgrywkę w dungeonie Belfry Zakara. To właśnie te dwie deweloperki odpowiedzialne są za stworzenie tych lochów do gry. I chociaż McMurry, ani też Meyers nie powiedziały nic kontrowersyjnego, to gracze zarzucili im, że nie potrafią grać w Diablo 4. W komentarzach pojawiło się sporo głosów, że deweloperki nie korzystają efektywnie z umiejętności swoich postaci. Przez co niektórzy fani stwierdzili, że pracownicy Blizzarda nie rozumieją tworzonej przez siebie gry, dlatego liczne zmiany w kolejnych aktualizacjach wywołują sporo kontrowersji wśród graczy.

Oglądanie, jak Blizzard niszczy każdą serię, z którą dorastałem, powoli jest… zasmucające :(

Blizzard właśnie poświęcił te dwie na naszych oczach.

Rzucanie pracowników pod autobus w ten sposób było niepotrzebnie okrutne, ale z pewnością było to pouczające wideo.

Wszyscy spędziliśmy lata, zastanawiając się „Co jest nie tak z Blizzardem” i teraz wszystko rozumiemy. Niesamowite.

Absolutnie oszałamiające... Straciłem wszelką nadzieję na Diabo 4 i Blizzarda. To ostatni raz, kiedy wydałem pieniądze na grę od nich.

Rozumiem, że nie wszyscy w zespole deweloperów muszą być ekspertami w zakresie grania w tę grę, ale oczekuję przynajmniej, że wszyscy mają podstawową wiedzę na temat jej działania, aby właściwie wykonywać swoją pracę. Ten spam podstawowym atakiem był tak bolesny do oglądania, jak oglądanie kogoś, kto próbuje kroić stek łyżką. Podstawowe umiejętności ładują zasoby, główne umiejętności zadają obrażenia. Tego uczysz się już po 15 minutach od rozpoczęcia gry. Obowiązkiem firmy jest przeszkolenie swoich pracowników w zakresie podstawowej wiedzy na temat produktu, z którym pracują, tak po prostu nakazuje zdrowy rozsądek.

Teraz to ma sens. Deweloperzy nie mają pojęcia, jak grać we własną grę. Nie mogę się doczekać, kiedy wrócimy do firm zajmujących się grami, zatrudniających prawdziwych graczy do tworzenia gier. Ten film w pojedynkę zabił całą pozostałą nadzieję, jaką miałem na przyszłe sezony. Straciliście mnie Blizzard, bo najwyraźniej już dawno zatraciliście siebie.

Diablo 4 było ostatnią grą, na jaką wydam pieniądze na grę Blizzarda. Dziękuję, Blizzard, za ułatwienie mi decyzji o zaprzestaniu wspierania Twojej firmy.

Po tym filmie zacząłem jeszcze bardziej szanować twórców PoE.