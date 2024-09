Destiny Rising wkrótce z zapowiedzią? Nie wszyscy fani będą jednak zadowoleni

Bungie szykuje się rzekomo do prezentacji mobilnej odsłony serii.

Już dwa lata temu w sieci pojawiły się nieoficjalne doniesienia na temat „niezapowiedzianej mobilnej gry FPS” od Bungie i NetEase. Wygląda na to, że wspomniany projekt nie trafił do kosza, a zainteresowani będą mieli wkrótce okazję zobaczyć efekty pracy deweloperów. Jeden z branżowych insiderów poinformował bowiem, że Bungie szykuje się do zapowiedzi mobilnej odsłony serii Destiny.

Wkrótce możemy otrzymać zapowiedź Destiny Rising, czyli mobilnej odsłony serii Bungie

W pierwszej kolejności temat mobilnej odsłony serii Destiny poruszyła redakcja The Game Post (dzięki VGC), która poinformowała, że projekt wciąż znajduje się w produkcji i nosi tytuł Destiny Rising. Wspomniane doniesienia doczekały się komentarza ze strony Jeffa Grubba. Popularny insider i dziennikarz nie tylko potwierdził powyższy rewelacje, ale także podzielił się kilkoma dodatkowymi informacjami.