Road to Vostok z nową wersją demo. Jest też długi zwiastun prezentujący nowości

W najnowszym materiale twórca Road to Vostok prezentuje kilka elementów i mechanik, które będą dostępne w ostatecznej wersji gry. Zwiastun pozwala również rzucić okiem na lokacje, które gracze będą mieli okazję odwiedzić w trakcie rozgrywki. Trzeba przyznać, że całość wygląda naprawdę nieźle. Sprawdźcie wideo na dole wiadomości i oceńcie sami.

W grudniu Road to Vostok otrzymało wersję demonstracyjną na nowym silniku . Deweloper zdecydował się bowiem porzucić Unity i przejść na open-source’ową technologię Godot. W ostatnich tygodniach twórca nie próżnował i cały czas rozwijał swoją produkcję, która przez wielu określana jest mianem „fińskiego STALKER-a”. Efektem tych starań jest kolejna wersja demo oraz długi zwiastun prezentujący nową zawartość.

Twórca Road to Vostok informuje, że nowa wersja demonstracyjna jest „drugim ważnym kamieniem milowym” w historii wspomnianej produkcji. Zgodnie z przekazanymi informacjami jej celem jest „przetestowanie początkowej pętli rozgrywki” i zebranie opinii na temat głównych założeń gry. Jak wspomnieliśmy wyżej, demo dostępne jest na Steam , a zainteresowani użytkownicy muszą przygotować się na pobranie 3,83 GB danych.

Na koniec przypomnijmy, że Road to Vostok to dzieło jednego człowieka, który jest byłym porucznikiem sił zbrojnych Finlandii. Gra powstaje obecnie wyłącznie z myślą o komputerach osobistych, ale niewykluczone, że w przyszłości trafi także na konsole. W pierwszej kolejności tytuł ma zadebiutować we wczesnym dostępie, ale termin premiery nie jest znany.