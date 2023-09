Demo Ghostrunner 2 już dostępne. Sprawdźcie skąd można je pobrać

505 Games i One More Level udostępniły wersję demonstracyjną Ghostrunner 2, slashera FPP, którego akcja rozgrywa się w postapokaliptycznej cyberpunkowej przyszłości.

Fabularnie, druga odsłona będzie kontynuować wydarzenia z jedynki - kiedy opuszczamy Dharma Tower i przenosimy się na pustkowie, jakim stał się świat. Podobnie jak za pierwszym razem, rozgrywka będzie dynamiczna i szybka, a więc zginąć można w dosłownie kilka sekund. Wiadomo też, że po świecie będziemy przemieszczać się na motocyklu.

Na koniec przypomnijmy, że Ghostrunner 2 ma zadebiutować na rynku już 26 października 2023 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście zainteresowani nadchodzącą produkcją studia One More Level, to zachęcamy Was również do lektury: Ghostrunner II, czyli kolejna cyberpunkowa zadyma – wrażenia z Gamescomu.