Ghostrunner 2 z kolejnymi szczegółami. Poznaliśmy wymagania sprzętowe gry na PC

505 Games i One More Level przygotowują użytkowników komputerów osobistych na premierę drugiego Ghostrunnera.

Wczoraj poznaliśmy dokładną datę premiery gry Ghostrunner 2. Do sieci trafił też nowy zwiastun – który znajdziecie na dole wiadomości – a wydawca zapowiedział, że gra dostępna będzie w trzech wersjach, ponieważ oprócz standardowego wydania do sprzedaży trafią również edycje Deluxe oraz Brutal. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych ze wspomnianym tytułem. W sieci pojawiły się bowiem wymagania sprzętowe nadchodzącej produkcji studia One More Level.

Wymagania sprzętowe Ghostrunner 2 na PC już dostępne

Na karcie gry na Steam pojawiły się zarówno minimalne, jak i rekomendowane konfiguracje. Należy jednak podkreślić, że prawdopodobnie nie są to ostateczne wymagania gry Ghostrunner 2. Na platformie Valve zaznaczono bowiem, że udostępnione informacje mogą jeszcze ulec zmianie, dlatego też niewykluczone, że bliżej premiery doczekamy się stosownej aktualizacji.