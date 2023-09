Ghostrunner ze świetną sprzedażą. Dobre wiadomości przed premierą kontynuacji

505 Games i One More Level mają powody do zadowolenia w kwestii wyników sprzedaży gry Ghostrunner.

Tuż przed targami gamescom 2023 ujawniono dokładną datę premiery Ghostrunner 2 . Wówczas poznaliśmy również wymagania sprzętowe nadchodzącej produkcji studia One More Level . Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje na temat pierwszej części. Wydawca – wspólnie z deweloperami – postanowił bowiem pochwalić się wynikami sprzedaży gry Ghostrunner.

Na koniec przypomnijmy, że Ghostrunner 2 ma zadebiutować na rynku już 26 października 2023 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście zainteresowani nadchodzącą produkcją studia One More Level, to zachęcamy Was również do lektury: Ghostrunner II, czyli kolejna cyberpunkowa zadyma – wrażenia z Gamescomu.

