Ghostrunner 2 z popremierowym wsparciem. Gra otrzyma darmowe i płatne DLC

Firma 505 Games podpisała nową umowę ze studiem One More Level.

Na PlayStation Showcase 2023 mieliśmy okazję zobaczyć oficjalną prezentację Ghostrunner 2. Wczoraj natomiast w sieci pojawiły się kolejne informacje związane ze wspomnianą produkcją. Okazuje się, że nadchodzące dzieło studia One More Level doczeka się popremierowego wsparcia. Wydawca gry – firma 505 Games – postanowiła natomiast przeznaczyć na ten cel kilkaset tysięcy euro.

Ghostrunner 2 będzie wspierany przez co najmniej rok. Wydawca inwestuje dodatkowe pieniądze w rozwój gry

Zgodnie z przekazanymi informacjami 505 Games postanowiło zainwestować 590 tysięcy euro w popremierowy rozwój gry Ghostrunner 2. Umowa zawarta pomiędzy wydawcą oraz deweloperami ze studia One More Level zakłada natomiast, że gra będzie wspierana przez co najmniej rok. W tym czasie na rynek mają trafić zarówno darmowe, jak i płatne DLC.