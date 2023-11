Death Must Die zachwyca graczy. Produkcja przyciągnęła dziesiątki tysięcy osób

Death Must Die to propozycja od niezależnych deweloperów z Realm Archive. Gra zadebiutowała we wczesnym dostępie 14 listopada, a twórcy już mogą mówić o sporym sukcesie. Ich produkcją interesują się dziesiątki tysięcy graczy.

Czy warto zagrać w Death Must Die?

Na pierwszy rzut oka Death Must Die może budzić skojarzania z Vampire Survivors i Hades. Mamy tutaj do czynienia z grą akcji, w której bohater mierzy z hordami atakującymi go z każdej strony przeciwników. Warto dodać, że podczas zabawy istotną rolę odgrywać będą nie tylko potężne umiejętności, ale również elementy uzbrojenia i ekwipunku, którymi gracz zarządza osobiście.



Wyłącznie na Steam gra doczekała się już ponad 1800 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 87%, to pozytywne opinie. Według danych zebranych na platformie SteamDB, w szczycie popularności w Death Must Die zagrywało się jednocześnie ponad 8000 osób. To naprawdę imponujący wynik. Warto dodać, że produkcja dostępna jest w atrakcyjnej cenie, gdyż deweloperzy z Realm Archive wycenili ją na 31,99 zł.