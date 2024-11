Deadpool & Wolverine winny nowemu trendowi w kinie. Zauważyliście go już?

Kina wróciły do formy. Co prawda w tym roku panowały niemal same kontynuacje, żeby tylko wspomnieć o W głowie się nie mieści 2, Diunie 2, czy Godzilla i Kong: Nowe imperium, a ostatnio na ekranach pojawiły się Gladiator 2 i Vaiana 2, które przyciągają miliony widzów do kin. Coraz więcej osób wybiera więc znane marki i bohaterów, których zdążyli polubić już w poprzednich filmach. Związali się z nimi emocjonalnie, co ma również wpływ na ich zachowanie podczas seansów. Obecnie w kinach na całym świecie panuje nowy trend, który może przeszkadzać innym osobom podczas oglądania filmu. Mowa o wyciąganiu telefonów na sali kinowej i nagrywaniu wybranych fragmentów wyświetlanych produkcji.

Epidemia nagrywania w kinie. Winny Deadpool & Wolverine?

Na TikToku, ale również w serwisie X możemy znaleźć wiele materiałów nagrywanych w kinie, które prezentują krótkie fragmenty filmów. Zarówno media społecznościowe, jak i same wytwórnie, nie reagują na jawne łamanie praw autorskich, jak również samego regulaminu kina. Eksperci dostrzegli, że problem ten nasilił się po premierze Deadpool & Wolverine. Młodsi widzowie nie obawiają się nagrywać w kinie i uważają to za coś normalnego, chcąc podzielić się ze znajomymi, ale również innymi osobami, swoimi reakcjami na dany moment filmu.