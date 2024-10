DayZ nigdy nie było tak popularne. Rekordowe liczby graczy na PC i konsolach

Jak bowiem przekazano za pośrednictwem komunikatu prasowego, liczba graczy 20 października 2024 roku przekroczyła poziom 500 tysięcy aktywnych użytkowników na przestrzeni 24 godzin. Dokładne wyniki prezentują się następująco: 235 618 osób na Steam, 113 897 na PlayStation i 152 037 na Xbox. Był to również dzień, gdy osiągnięto rekordową liczbę jednocześnie grających survivalistów – 79 000 na Steam, 33 000 na PlayStation i 36 000 na Xbox.

Cieszymy się, że możemy świętować pierwszy tydzień sukcesów DayZ Frostline – wiemy też, że wszystko to zawdzięczamy naszej niesamowitej społeczności. Serdecznie dziękujemy wszystkim użytkownikom, od weteranów survivalu po zupełnie nowych graczy. Wasze niesłabnące zaangażowanie i cenne uwagi były siłą napędową rozwoju DayZ – ten niedawny wzrost liczby graczy jest świadectwem świetnej żywotności tytułu. DayZ to wciąż konkurencyjna marka wśród gier z gatunku survival, przesuwająca granice w każdym aspekcie, w stylu nie do podrobienia. – przekazał Scott Bowen, Brand Manager DayZ.