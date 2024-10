DayZ zyskuje popularność. Wszystko za sprawą premiery nowego dodatku

Z okazji premiery DayZ: Frontline twórcy udostępnili zwiastun oraz opis nowości dodanych wraz z DLC. Podczas rozgrywki eksplorujemy bardzo obszerny archipelag, gdzie spróbujemy przetrwać i sprostać nowym wyzwaniom. Spotkamy zwierzęta przystosowane do mroźnego klimatu, na które będziemy polować w celu pozyskania przedmiotów. Dodatek wprowadzi również istotne zmiany w mechanice wędkowania - od teraz ta aktywność powinna stanowić większe wyzwanie.

Wczoraj zadebiutował dodatek do postapokaliptycznego survivalu, który wprowadza wiele nowości, a główną atrakcją jest mapa o powierzchni 83 km2, czyli Archipelag Sachalski. Dzięki temu wydarzeniu tytuł ponownie zainteresował wielu graczy, a samo rozszerzenie jest pozytywnie oceniane na Steamie.

Jak już wspomnieliśmy, DayZ: Frostline zostało udostępnione wczoraj na PC, Xbox One oraz PlayStation 4, a dodatek na Steamie jest obecnie przeceniony o 10 procent. Oznacza to, że do 29 października produkt kupimy w cenie 89,99 złotych. Twórcy potwierdzili, że gra w najbliższych tygodniach doczeka się aktualizacji wprowadzającej ważne zmiany.