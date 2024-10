Darmowych gier nigdy dość. Aż 3 prezenty czekają do odebrania na Steam

Mamy prawdziwy wysyp darmowych gier na Steam. Już dwa dni temu na platformie Valve pojawiła się jedna darmowa gra, którą możecie przypisać do swojego konta do najbliższej niedzieli. Z kolei wczoraj informowaliśmy o kolejnym prezencie, na odebranie którego macie jeszcze kilka najbliższych godzin. Okazuje się, że oferta darmowych gier rozszerzyła się do trzech i w sklepie Steam znajdziecie następną produkcję do zgarnięcia całkowicie bezpłatnie.

Mowa o grze Minimalism, czyli oszczędnej w grafice platformówce od studia PixelMouse. Produkcja zadebiutowała na rynku w lutym 2017 roku i od tego czasu ten tytuł poleca 72% graczy. Teraz każdy za darmo może sprawdzić Minimalism. Instrukcję odebrania gry i szczegóły trwania promocji znajdziecie poniżej.

Minimalism to wielopoziomowa platformówka, wykonana w minimalistycznym stylu, której protogonistą jest kostka. Gra jest swego rodzaju labiryntem składającym się z wielu platform, a żeby przejść pomiędzy nimi trzeba otworzyć drzwi na samym końcu za pomocą zebranych kluczy.

Kolejna darmowa gra na Steam

Jeżeli jesteście chętni na odebranie Minimalism za darmo, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie „Dodaj do konta”. Produkcja dostępna jest do odebrania tylko do najbliższej soboty, czyli 12 października do godziny 19:00 czasu polskiego.