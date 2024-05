Trzecioosobowa strzelanka kooperacyjna The First Descendant na zwiastunie fabularnym

Deweloper Nexon Games i wydawca Nexon pokazali nowy zwiastun z ich nadchodzącej produkcji The First Descendant – darmowej strzelanki kooperacyjnej na PC.

The First Descendant to połączenie kooperacyjnej strzelanki i RPG-a powstające w środowisku Unreal Engine 5. W tytule wcielimy się obdarzonych specjalnymi zdolnościami wojowników i będziemy walczyć z najeźdźcami. Shooter jest nastawiony na współpracę – łączyć siły będzie mogło maksymalnie czterech graczy. The First Descendant ma być dostępny za darmo.

The First Descendant na zwiastunie fabularnym

Gracz może wybierać spośród różnych postaci i cieszyć się strzelaninami i grabieżami. Wypełniając misje fabularne lub misje światowe, gracze będą mogli także zgromadzić różnorodne fajne wyposażenie i sprzęt. Każda postać może być wyposażona w 3 pistolety, 4 dodatkowe przedmioty i różne bronie pomocnicze. Pojawią się także specjalne przedmioty, które mogą zwiększyć statystyki postaci, ulepszyć jej broń lub dać jej nowe umiejętności.