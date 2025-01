Darmowa gra w Epic Games Store. Kolejny prezent dla pecetowych graczy

W ubiegłym tygodniu zakończyło się świąteczne rozdawnictwo prezentów od Epic Games Store. Teraz pecetowi gracze mogą liczyć na kolejną, darmową grę, która zostanie udostępniona o godzinie 17:00. Tym razem mowa o Turmoil, symulacji inspirowanej gorączką naftową w USA w XIX wieku. Na przypisanie gry do konta gracze będą mieli czas do następnego czwartku, czyli 16 stycznia 2025 roku.

Doświadcz emocji i rywalizacji tamtych czasów, zdobywając drogę do zostania odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą naftowym. Gdy zarabiasz na wydobyciu i sprzedaży ropy, miasto będzie rosło razem z tobą. Wynajmuj ziemię na aukcji miejskiej i szukaj ropy. Zbuduj wiercenie, stwórz efektywną sieć rur i wydobądź ropę, aby przechować ją w silosach. Sprzedawaj ropę w najlepszych momentach, aby zmaksymalizować zyski. Następnie kupuj niezbędne ulepszenia w mieście, aby poradzić sobie z kamieniami, gazem i lodem. Zdobądź więcej akcji miasta niż twoi konkurenci, aby zostać nowym burmistrzem. – brzmi opis gry.

Jeszcze więcej darmowych gier PC na Epic Games Store

Przypomnijmy, że dziś do godziny 17:00 odbierzemy jeszcze prezent z ubiegłego tygodnia. Jest to wieloosobowa strzelanka Hell Let Loose.