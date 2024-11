Darmowa gra w Epic Games Store. Kolejny prezent dla pecetowych graczy

Kolejny czwartek, kolejne prezenty od Epic Games Store. Już dziś gracze będą mogli odebrać Beholder – grę, która przenosi nas do ponurej, dystopijnej przyszłości. Produkcja będzie dostępna do odbioru od godziny 17:00. Na przypisanie gry do konta gracze będą mieli czas do następnego czwartku, czyli 28 listopada 2024 roku.

Jesteś wyznaczonym przez Państwo zarządcą domu mieszkalnego. Mieszkańcy się wprowadzają i wyprowadzają; twoim codziennym zajęciem jest sprawianie, aby twój dom był popularny wśród lokatorów. Jednak to jedynie podtrzymywana przez ciebie fasada. – czytamy w opisie gry.

Jeszcze więcej darmowych gier PC na Epic Games Store

Przypomnijmy, że dziś do godziny 17:00 odbierzemy jeszcze prezenty z ubiegłego tygodnia. Jest to Castelvania Anniversary Collection, czyli kolekcja dziewięciu klasycznych odsłon serii od Konami, a także Snakebird Complete.