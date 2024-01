Darmowa gra PC w Epic Games Store. Nowy prezent do odebrania dla graczy

Epic Games Store kontynuuje coroczną tradycję dostarczania swoim klientom nowych darmowych gier co tydzień. W ten czwartek gracze mogą za darmo odebrać grę Infinifactory od studia Zachtronics. Produkcja zadebiutowała w 2015 roku, oferując najróżniejsze łamigłówki z zakresu budowania konstrukcji i fizyki. Infinifactory cieszy się sporym uznaniem od graczy i w sklepie Steam ma aż 95% pozytywnych recenzji. Od godziny 17:00 do następnego czwartku możecie odebrać darmowy prezent w Epic Games Store.

Infinifactory to sandboxowa gra logiczna autorstwa Zachtronics, twórców SpaceChem i Infiniminer. Buduj fabryki, które tworzą produkty dla władców z odległych światów i staraj się przy tym nie zginąć.

Więcej gier na PC za darmo w Epic Games Store

W Epic Games Store jest jeszcze dostępna do odebrania gra z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie przypisać do swojego konta LOVE, które znajdziecie w tym miejscu.