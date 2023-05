Darkest Dungeon 2 zaliczyło udany start. Twórcy chwalą się wynikami sprzedaży

W zeszłym tygodniu Darkest Dungeon 2 opuściło wczesny dostęp i zadebiutowało na rynku w pełnej wersji. Produkcja Red Hook Studios zebrała bardzo dobre recenzje, które – jak się okazuje – przełożyły się również na zainteresowanie tytułem ze strony graczy. Deweloperzy pochwalili się bowiem zaktualizowanymi wynikami sprzedaży.

Sprzedaż Darkest Dungeon 2 przekroczyła już 500 tysięcy egzemplarzy

We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym Twitter poinformowano, że od momentu premiery pełnej wersji po Darkest Dungeon 2 sięgnęło ponad 230 tysięcy nowych graczy. Tym samym najnowsza produkcja Red Hook Studios może pochwalić się łączną sprzedażą na poziomie 500 tysięcy egzemplarzy. Deweloperzy nie zamierzają jednak spoczywać na laurach.



Studio ma bowiem „dużo” planów związanych z przyszłością i rozwojem Darkest Dungeon 2. Fanom nie pozostaje więc nic innego, jak wypatrywać zapowiedzi dotyczących aktualizacji i nowości, które wzbogacą produkcję Red Hook Studios w nadchodzących miesiącach.



Na koniec przypomnijmy, że Darkest Dungeon 2 dostępne jest obecnie wyłącznie na PC. W przyszłości gra ma doczeka się jednak również wersji na konsole. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji Red Hook Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Darkest Dungeon 2 – niby inaczej, ale jednak tak samo.