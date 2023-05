Darkest Dungeon II już dostępne! Gra zbiera świetne recenzje

„Darkest Dungeon II to roguelikowa wyprawa straceńców. Stwórz drużynę, wyposaż dyliżans i wyrusz przez niszczejące krajobrazy w rozpaczliwej misji, której celem jest uniknięcie apokalipsy. Najprzeraźliwsze niebezpieczeństwa czają się jednak w twoim sercu. Zbierz całą swą odwagę i wyrusz w podróż po chaotycznym, rozpadającym się świecie. Czworo bohaterów i dyliżans to wszystko, co dzieli mrok i odkupienie” – czytamy w opisie gry na Steam.