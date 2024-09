Czytał jutrzejszą gazetę, zdobył Emmy, a teraz zagra Zieloną Latarnię

Chandler znany jest także z drugoplanowych ról w takich produkcjach jak Pierwszy człowiek, Super 8, Wilk z Wall Street czy Manchester by the Sea. Popularność zyskał rolami w serialach, w tym występami we wspominanych Friday Night Lights, Zdarzyło się jutro, czy też Bloodline. Aktor wielokrotnie udowadniał, że doskonale odnajduje się w złożonych, dramatycznych postaciach, co czyni go idealnym kandydatem do tej roli.

Serial Lanterns przedstawi historię dwóch międzygalaktycznych policjantów – Hala Jordana i Johna Stewarta – badających tajemnicze morderstwo. Nathan Fillion, znany m.in. z Firefly, wcieli się w postać Guya Gardnera. Na czele produkcji stoją Damon Lindelof (Watchmen, Zagubieni) jako producent wykonawczy oraz Chris Mundy (Ozark) jako showrunner. Sean Durkin (Bracia ze stali) prowadzi rozmowy na temat wyreżyserowania kilku odcinków. Nad całością czuwa rzecz jasna James Gunn, jako koordynator nowego, ekranowego uniwersum DC.