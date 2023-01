Czym Avatar różni się od filmów Marvela i DC Comics? Chodzi o istotny szczegół

Avatar: Istota wody wciąż się nie zatrzymuje i zarabia kolejne miliony z kin. Niedawno film przekroczył próg rentowności, stając się jednym z najbardziej dochodowych produkcji wszech czasów. Zachwycony powrotem ludzi do kin jest również James Cameron, który w rozmowie podczas gali rozdania Złotych Globów przyznał, że ma dość siedzenia w domu i oglądania filmów na streamingu. Dwie odsłony serii Avatar często porównywane są przez widzów do superbohaterskich produkcji, co nie przypadło do gustu reżyserowi. Choć jego filmy są wielkimi, widowiskowymi blockbusterami, to w rozmowie z B TV Korea Cameron wyjaśnił różnice między kolejnymi odsłonami Avatara a produkcjami wychodzącymi spod skrzydeł Marvel Studios i DC Comics.