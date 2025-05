Czy tak będzie wyglądać mapa w GTA 6? Fani tworzą własną mapę na podstawie zwiastunów

Nowa wersja mapy zawiera m.in. dom jednego z głównych bohaterów, Jasona, oraz zabudowania znajdujące się w jego sąsiedztwie. Dodatkowo zaktualizowano nazwy niektórych lokacji na podstawie informacji potwierdzonych w drugim zwiastunie gry. Jak zaznaczają twórcy mapy, część obszarów nadal „wymaga dokładniejszych danych triangulacyjnych”, ponieważ ich dokładne położenie względem innych punktów nie jest jeszcze znane.

Ta mapa to bardzo wczesny szkic tego, co zobaczyliśmy w drugim trailerze, należy spodziewać się wielu zmian w miarę, jak zaczniemy precyzyjnie wskazywać kolejne lokacje. Czarna linia to obszary, co do których jesteśmy pewni, pomarańczowa to część spekulacyjna – powiedział użytkownik kingofhearts67.