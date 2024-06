Czy Splatoon 4 już powstaje? Pogłoski sugerują, że Nintendo pracuje nad kolejną odsłoną lubianej gry

Przypomnijmy, że akcja gry Splatoon 3 rozgrywa się w spalonym słońcem pustynnym Splatlands, gdzie nie tylko walczymy z przeciwnikami, ale także zamalowujemy rozmaite obiekty otoczenia we wspomnianym mieście. Jednocześnie możemy przemieszczać się po ścianach, sufitach oraz innych powierzchniach o określonej barwie (swoja pozwala na ładowanie amunicji, należąca do wroga sprawia, że otrzymujemy obrażenia).

Splatoon 3 nie wywraca do góry nogami mechanik znanych z poprzednich części, ale twórcy zaimplementowali szereg nowych ruchów, dzięki którym możemy lepiej unikać ataków, a także rozprawiać się z oponentami za pomocą niedostępnego wcześniej rodzaju broni w kształcie łuku. Jednocześnie oddano do dyspozycji większe lokacje do eksploracji.