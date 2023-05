Czy nowy Powrót do przyszłości to dobry pomysł? Michael J. Fox i Christopher Lloyd mają różne zdania

Michael J. Fox i Christopher Lloyd rozmawiali z Variety o ewentualnym udziale w nowym filmie Powrót do przeszłości. Pierwszy z nich jest zdecydowanie przeciwko i raczej nie wyobraża sobie powrotu do roli.

Niech robią co chcą, to ich film. Mi już zapłacono za rolę. Nie sądzę, żeby był sens powstania rebootu. Ktoś zamierza coś wyjaśnić, jest lepszy sposób na opowiedzenie tej historii? Wątpię w to.