Czy ludzie nadal kochają Grę o tron? HBO podało wyniki oglądalnośc najnowszego serialu

Powrót Rodu smoka przyciągnął przed ekrany miliony widzów. Ale te liczby wskazują też na pewną tendencję.
Jak informuje Deadline, HBO pochwaliło się wynikami oglądalności premierowego odcinka trzeciego sezonu Rodu smoka. Pierwszy epizod nowej serii obejrzało 21,5 mln widzów na całym świecie w ciągu trzech dni od premiery. Choć serial wciąż należy do największych hitów platformy, najnowsze dane potwierdzają utrzymujący się od dwóch lat trend spadkowy. Czy HBO ma jednak powody do niepokoju?
Wyniki oglądalności Rodu smoka są dobre, ale wskazują tendencję spadkową
Prawda jest taka, że to rezultat, którego większość seriali mogłaby pozazdrościć. Jednocześnie dane pokazują, że zainteresowanie prequelem Gry o tron stopniowo maleje. Dla porównania, otwarcie drugiego sezonu w analogicznym okresie zgromadziło 23,4 mln widzów, a pierwszy sezon cieszył się jeszcze większą popularnością.
Mimo tego Ród smoka pozostaje jedną z najważniejszych produkcji HBO. Serial od początku stanowił filar rozwijanego uniwersum Pieśni lodu i ognia George'a R.R. Martina i udowodnił, że świat Westeros nadal potrafi przyciągać wielomilionową publiczność, nawet kilka lat po zakończeniu Gry o tron.
GramTV przedstawia:
Trzeci sezon ponownie zabiera widzów blisko 200 lat przed wydarzenia znane z oryginalnego serialu. W centrum fabuły pozostaje wojna domowa Targaryenów, znana jako Taniec Smoków, która w nowych odcinkach wkracza w najbardziej krwawą fazę. Walki rozgrywają się już nie tylko na lądzie, ale także na morzu i w powietrzu, a kolejne odcinki mają przynieść następne zdrady, polityczne intrygi i spektakularne starcia smoków.
Trzeci sezon Rodu smoka liczy osiem odcinków. Finał zostanie wyemitowany 9 sierpnia, natomiast w Polsce będzie dostępny dzień później.
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