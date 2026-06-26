Czy ludzie nadal kochają Grę o tron? HBO podało wyniki oglądalnośc najnowszego serialu

Powrót Rodu smoka przyciągnął przed ekrany miliony widzów. Ale te liczby wskazują też na pewną tendencję.

Jak informuje Deadline, HBO pochwaliło się wynikami oglądalności premierowego odcinka trzeciego sezonu Rodu smoka. Pierwszy epizod nowej serii obejrzało 21,5 mln widzów na całym świecie w ciągu trzech dni od premiery. Choć serial wciąż należy do największych hitów platformy, najnowsze dane potwierdzają utrzymujący się od dwóch lat trend spadkowy. Czy HBO ma jednak powody do niepokoju?

Wyniki oglądalności Rodu smoka są dobre, ale wskazują tendencję spadkową

Prawda jest taka, że to rezultat, którego większość seriali mogłaby pozazdrościć. Jednocześnie dane pokazują, że zainteresowanie prequelem Gry o tron stopniowo maleje. Dla porównania, otwarcie drugiego sezonu w analogicznym okresie zgromadziło 23,4 mln widzów, a pierwszy sezon cieszył się jeszcze większą popularnością.