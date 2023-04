Super Mario Bros z pierwszymi opiniami. Czy to najlepsza filmowa produkcja o hydrauliku?

Wahoo! #TheSuperMarioBrosMovie to ostateczny list miłosny do każdej epoki Mario. Uwielbiałem humor, a zwłaszcza Bowsera Jacka Blacka. Oglądając film czułem się tak samo, jak grając w gry. To jest po prostu czysta zabawa. Zostań też na scenie po napisach!

Film Super Mario Bros jest niesamowity! Ogromna zabawa i tyle odniesień! Kocham to! I to jest prześliczne! A Peach jest w nim taka fajna!

Film Super Mario Bros to niezwykle zachwycająca, emocjonująca przejażdżka, która jest równie radosna, co magiczna. To film, który jest przede wszystkim dla fanów Mario i pomimo nieco płytkiej narracji jest świetny. Prawie wzruszyłam się do łez widząc Mario tak pięknie zrealizowanego.