Czwarta rocznica Xbox Series i zmiany w projekcie konsoli

Ostatnia z wymienionych powyżej zmian dotyczy tego, co może być największą wadą Xboxa: zastrzeżonej konstrukcji dysku SSD sprzedawanej w absurdalnej cenie, co jest zupełnie innym podejściem niż otwarty standard PCle firmy Sony.

Nowa wersja SoC zapewnia taką samą wydajność, poziom hałasu i podobne temperatury, ale system wymaga mniej energii.

Oryginalny system zużywał 60 W w stanie bezczynności, podczas gdy nowe wersje, w tym model wyposażony w dysk 2TB, potrzebują 51 W.

Opcja bez dysku zużywa tylko 39 W. W Forza Horizon 5 różnica w poborze mocy była również zauważalna, ponieważ nowe systemy wymagały od 11 do 16 W mniej energii podczas grania.

Tak więc, chociaż widać ulepszenie Xbox Series X, nie oferuje ono lepszej wydajności, ale wymaga mniej energii, a opcja bezdyskowa jest technicznie tańsza.

Mimo to jest to tylko 50 USD obniżki ceny za 4-letnie urządzenie, co wielu uznałoby za nie do przyjęcia w porównaniu do typowych ulepszeń sprzętu komputerowego.