Czeskie studio stojące za serią Arma chwali się sukcesami i zapowiada ambitne plany na przyszłość

Bohemia Interactive ma za sobą bardzo udany rok pod wieloma względami o czym dowiedzieliśmy się przy okazji opublikowania podsumowania finansowego firmy. Z tego powodu w bieżącym roku możemy spodziewać się ciekawych ogłoszeń ze strony deweloperów. Poinformowano również o rekordach ustanowionych przez produkcje dostępne na rynku.

Bohemia Interactive - podsumowanie działań studia

Według najnowszego podsumowania firma wygenerowała przychód o 34 procent większy w porównaniu do poprzedniego zestawienia - wynosi on 57,3 miliona dolarów, co przekłada się na 1,4 miliarda czeskich koron. W tym czasie sprzedano 4,85 miliona egzemplarzy wszystkich gier studia, z czego aż 42 procent stanowią kopie nabyte przez osoby z USA. Ustanowiono również rekord największej liczby użytkowników bawiących się we wszystkich produkcjach, która przekroczyła 17 milionów.