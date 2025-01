Czeska strzelanka jedną z najlepiej sprzedających się gier 2024 roku. Twórcy dzielą się nowym sukcesem

W kwietniu ubiegłego roku doczekaliśmy się premiery wczesnego dostępu do Gray Zone Warfare, czyli realistycznej strzelanki z elementami taktycznymi. Tytuł już na starcie zyskał spore zainteresowanie, co przełożyło się na liczbę 500 tysięcy sprzedanych kopii z zaledwie cztery dni. Właśnie otrzymaliśmy nowe informacje o wynikach sprzedaży.

Gray Zone Warfare - milion sprzedanych kopii we wczesnym dostępie

Jakiś czas temu Madfinger wkroczyło na rynek taktycznych strzelanek za sprawą Gray Zone Warfare. Tytuł zawierający otwarty świat powstawał przez kilka lat, a następnie pojawił się na rynku w ramach wczesnego dostępu. Stał się on jedną z najlepiej sprzedających się gier na Steamie w 2024 przekraczając łączną liczbę miliona sprzedanych kopii. Jest to imponujący wynik ze względu na brak istniejącej wcześniej grupy fanów - jest to pierwsza produkcja studia z tego gatunku.