Cyberpunk Edgerunners – będzie drugi sezon? CD Projekt RED zabiera głos

Cyberpunk 2077 przeżywa aktualnie renesans, o czym piszemy szerzej w felietonie. Jednym z głównych czynników, które wpłynęły na to, że tytuł od RED-ów wrócił do łask, była premiera anime Edgerunners. Produkcja powstająca we współpracy ze studiem Trigger i Netfliksem otrzymała bardzo dobre recenzje; chwalił ją nawet słynny producent Hideo Kojima, który w podziękowaniu za słowa uznania otrzymał od polskiego studia upominki. Nic więc dziwnego, że na powierzchnię internetu wypływają pytania dotyczące kontynuacji. Głos w tej sprawie zabrał ostatnio przedstawiciel CD Projekt RED w Japonii Satoru Honma.

W rozmowie z Famitsu (poprzez VideoGamesChronicle.com) producent powiedział:

chciałbym kontynuować współpracę z japońskimi studiami, by tworzyć więcej anime – po części dlatego, że otrzymaliśmy bardzo dobry feedback. Niemniej prawdą jest, że Cyberpunk: Edgerunners miał być pojedynczym projektem, więc obecnie nie ma planów prac nad drugim sezonem. Nawet jeśli będziemy mogli w przyszłości wyprodukować więcej anime, nie wiem, czy będzie to drugi sezon, czy po prostu coś całkiem innego.

