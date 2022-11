Cyberpunk 2077 – takich modów potrzebujemy! Od teraz będziecie mogli pogłaskać Nibbles

Jeśli w grze jest do poprawki coś ważnego, a twórcy kompletnie i celowo to ignorują, to nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na pomoc moderów. Tym razem z pomocą przyszedł fan, który na platformie nexusmods.com ukrywa się pod pseudonimem Deceptious. Stworzył on drobną modyfikację do Cyberpunk 2077, dzięki której będziecie mogli pogłaskać Nibbles.

Cyberpunk 2077 – mod pozwalający na głaskanie

Nibbles to kotka, która może stać się mieszkańcem apartamentu należącego do V. Raczej mało urodziwa z niej kreatura, ale przecież nie oznacza to, że nie zasługuje na odrobinę uczucia. A skoro już mamy koteła pod ręką, to aż żal go nie pogłaskać! Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziecie tutaj.



Ta modyfikacja przypomniała mi o jednym z przygotowanych przez nas quizów. Co prawda jest on poświęcony psom, ale niewykluczone, że wkrótce powstanie jego koci odpowiednik. Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy na temat gier, w których można pogłaskać psy.