Cyberpunk 2077 - Gra Planszowa to kolejny projekt twórców Wiedźmin: Stary Świat

W październiku ruszyła kampania crowdfundingowa Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia , czyli karcianki „opartej na kultowych opowieściach” z uniwersum wykreowanego przez Andrzeja Sapkowskiego. Okazuje się jednak, że Łukasz Woźniak oraz wydawnictwo Go on Board – twórcy planszówki Wiedźmin: Stary Świat – ponownie połączyli siły z CD Projekt RED. Ich kolejnym projektem będzie natomiast Cyberpunk 2077 - Gra Planszowa.

Cyberpunk 2077 - Gra Planszowa to kooperacyjna planszówka, w której kluczem do zwycięstwa będzie praca zespołowa. Grywalnymi postaciami w podstawowej wersji będą V (mężczyzna i kobieta), Judy Álvarez, Panam Palmer oraz Jackie Welles. Każda z nich będzie posiadać unikalną talię kart akcji i szybkiego ataku . Wszyscy otrzymają również własne figurki. W trakcie kampanii fani będą mogli odblokować kolejnych bohaterów.

Naszym celem w tym projekcie jest postawienie gracza w roli edgerunnera i zapewnienie mu prawdziwego doświadczenia Cyberpunk 2077. Chcemy, aby ludzie, którzy usiądą razem do rozgrywki, mogli odkrywać Night City i współpracować jako zespół. Intensywnie pracowaliśmy nad tym projektem od dłuższego czasu i cieszymy się, że możemy podzielić się jego wynikami. To niewątpliwie wymagające zadanie, ale każda chwila spędzona na tworzeniu była niesamowicie satysfakcjonująca – komentuje Łukasz Woźniak, czyli autor gry.

W Cyberpunk 2077 - Gra Planszowa gracze będą musieli dostosować taktykę i styl rozgrywki do danego celu misji. W trakcie ich wykonywania uczestnicy zabawy będą bowiem mogli m.in. skradać się, strzelać czy hakować, a także uciekać przed niebezpieczeństwem. Różnorodność zadań oraz liczba postaci, które wpłyną na sposób ich wykonywania, mają natomiast zapewnić odpowiednią regrywalność.

Na koniec warto dodać, że w Cyberpunk 2077 - Gra Planszowa bawić będzie mogło się od 1 do 4 graczy. Pojedyncza rozgrywka będzie trwać od 45 do 60 minut, a całość przeznaczona jest dla osób powyżej 14. roku życia. Na więcej szczegółów – w tym cenę – będzie trzeba poczekać do startu kampanii na platformie Gamefound. Tymczasem rzućcie okiem na pierwszy teaser.