Cult of the Lamb podbija listę bestsellerów Steam. Pomogła darmowa aktualizacja i duża obniżka

Jak informowaliśmy kilka dni temu, do Cult of the Lamb trafiła duża aktualizacja zatytułowana Unholy Alliance . Darmowy update wprowadził między innymi nową postać, cechy zwolenników czy tryb współpracy dla dwóch graczy. Tymczasem jak się okazuje, produkcja wspina się na liście bestsellerów platformy Valve.

Na taką sytuację niewątpliwie wpływ ma trwająca właśnie promocja, za sprawą której możemy nabyć Cult of the Lamb w bardzo atrakcyjnej cenie. Gra została przeceniona na Steam aż o 50%, dzięki czemu polska cena wynosi 44,99 zł. Niemały wpływ na zwiększoną popularność gry może mieć również darmowa, duża aktualizacja Unholy Alliance.

Jak zauważył serwis PCGamer , Cult of the Lamb cieszy się obecnie sporym zainteresowaniem na platformie Valve. Tytuł wskoczył bowiem na ósmą pozycję listy bestsellerów Steama na świecie . Jeśli chodzi o Polskę , produkcja uplasowała się na wysokim, czwartym miejscu, a wyprzedza ją jedynie Steam Deck, Cyberpunk 2077 oraz Counter-Strike 2.

Jednak update to nie wszystko, co przygotowali w ostatnim czasie twórcy Cult of the Lamb. Na rynku zadebiutowało również rozszerzenie The Pilgrim Pack, oferujące interaktywny komiks cyfrowy. DLC ma pokazywać świat gry „takim, jakim nigdy wcześniej go nie widzieliśmy”.

W Cult of the Lamb gracze wcielają się w opętanego baranka, ocalonego od zagłady przez złowieszczego nieznajomego. Teraz muszą spłacić swój dług, zbierając jego wiernych wyznawców. Załóż własną sektę w krainie fałszywych proroków, ruszaj do zróżnicowanych i tajemniczych regionów, aby stworzyć lojalną społeczność wyznawców i szerzyć słowo. W ten sposób twój kult stanie się jedynym prawdziwym. – głosi opis gry Cult of the Lamb.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Cult of the Lamb dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Tytuł trafił na rynek 11 sierpnia 2022 roku. Zainteresowanych grą zachęcamy do lektury: Cult of the Lamb – recenzja. W tym szaleństwie jest metoda.