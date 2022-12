Premiera fanowskiej modyfikacji Company of Heroes: Stalingrad 42

Czekacie z niecierpliwością na premierę gry Company of Heroes 3? Jeżeli tak, to warto sięgnąć aktualnie między innymi po pierwszą część – ukazała się bowiem ambitna modyfikacja pod tytułem Stalingrad 42 do Company of Heroes. Głównym celem projektu jest odtworzenie walki o tytułowe miasto w trakcie II wojny światowej. Oprócz nowej zawartości w postaci map czy jednostek, autorzy moda starali się przede wszystkim zapewnić maksymalny realizm – a przynajmniej na tyle, na ile pozwala silnik gry.

Premiera modyfikacji Company of Heroes: Stalingrad 42

Łącznie, modyfikacja oferuje dwadzieścia map i cztery dodatkowe scenariusze, które odtwarzają starcia na froncie leningradzkim. Oprócz tego zwiększono realizm walk; prędkość poruszania się jednostek zależy od pogody, a niektóre typy broni mają większy zasięg oraz zadają większe obrażenia niż w podstawowej wersji gry. To oczywiście nie wszystko, a do tego dochodzi także ulepszenie oprawy graficznej, w szczególności tekstur.

Warto jednak wspomnieć, że projekt bazuje na modyfikacji Eastern Front (wystarczy ją zainstalować przez Steam Workshop).