Company of Heroes 3 na kolejnym materiale wideo. Zobaczcie 6-minutowy gameplay

Premiera Company of Heroes 3 zbliża się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że SEGA oraz Relic Entertainment nie dają zapomnieć graczom o wspomnianej produkcji. Kilka dni temu do sieci trafił bowiem materiał prezentujący siły Afrikakorps. Wczoraj natomiast opublikowany obszerny gameplay, który pokazuje trzy zróżnicowane podejścia do jednej z misji, którą przyjdzie nam rozegrać w trakcie zabawy.

Studio Relic Entertainment prezentuje nowy gameplay z gry Company of Heroes 3

Dzięki deweloperom ze studia Relic Entertainment zainteresowani mogą zobaczyć, jak w akcji radzą sobie brytyjsko-indyjska artyleria, którą powinna przypaść do gustu graczom preferującym taktyczną i defensywną rozgrywkę. Materiał pozwala również przyjrzeć się działaniom amerykańskich sił powietrznodesantowych, które w agresywny i zdecydowany sposób rozprawiają się sobie z wrogiem.



Gameplay został natomiast zwieńczony prezentacją brytyjskich wojsk pancernych, które cechują się dużą siłą rażenia i jednocześnie są „przystępną” i „wyrozumiałą” frakcją w Company of Heroes 3, z czego z pewnością ucieszą się mniej doświadczeni gracze. Cały materiał znajdziecie na dole wiadomości.



Na koniec przypomnijmy, że Company of Heroes 3 zadebiutuje na komputerach 23 lutego 2023 roku. Jeszcze w tym roku tytuł ma ukazać się także na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się wymaganiami sprzętowymi oraz z naszymi wrażeniami z wersji przedpremierowej: Znów zagrałem w Company of Heroes 3 – niemiecka fabuła i aliancki sandbox.