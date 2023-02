Company of Heroes 3 na nowym materiale. Twórcy prezentują siły Afrikakorps

Premiera Company of Heroes 3 zbliża się wielkimi krokami. Gracze, którzy mieli już okazje testować tytuł w ramach otwartych testów beta, zachwalają najnowszą produkcję autorstwa Relic Entertainment. Wszystko wskazuje na to, że otrzymamy solidną strategię, przy której bez problemu spędzimy dziesiątki godzin. Deweloperzy oddali w ręce graczy kolejny materiał. Zobaczcie, jak w akcji będą się sprawować siły Afrikakorps.

Afrikakorps w Company of Heroes 3

Najnowszy trailer skupia się na prezentacji niemieckiego korpusu ekspedycyjnego, który będzie jedną z grywalny frakcji. Najmocniejszymi stronami tej armii są mobilność, zmechanizowane i elitarność. Idealny wybór dla osób preferujących agresywny styl gry i wywieranie presji na wrogu. Na zaprezentowanym wideo możecie podziwiać konkretne jednostki i oddziały, co z pewnością jest smaczkiem dla miłośników militariów.



„Legendarna seria gier strategicznych powraca! Company of Heroes 3 to niepowtarzalne połączenie akcji, taktyki i strategii. Decyduj o wyniku zaciętych bitew toczących się w czasie rzeczywistym i wydawaj rozkazy jako generał, sprawując kontrolę nad całą kampanią, w której każdy wybór ma znaczenie” – czytamy w opisie gry na Steam.



Na koniec przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedziami Company of Heroes 3 zadebiutuje na PC już 23 lutego 2023 roku. Posiadacze konsol PlayStation 5 i Xbox One muszą poczekać nieco dłużej, gdyż wersja na te platformy pojawi się w późniejszym terminie. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się wymaganiami sprzętowymi oraz z naszymi wrażeniami z wersji przedpremierowej: Znów zagrałem w Company of Heroes 3 – niemiecka fabuła i aliancki sandbox.