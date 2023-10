Co z Diablo 4 na Steam Deck? Mamy dobre wieści dla użytkowników sprzętu Valve

Ostatni zwiastun Diablo 4 zaprezentował jedną z nowości, które trafią do gry w Sezonie Krwi . W przyszłym tygodniu – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – najnowsza odsłona serii Diablo zadebiutuje również na Steam . Nic więc dziwnego, że deweloperzy otrzymują coraz więcej pytań o to, czy wspomniana produkcja będzie działać na Steam Decku . Blizzard postanowił zaspokoić ciekawość graczy Diablo 4, którzy posiadają sprzęt Valve i podzielił się dobrą wiadomością.

Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do recenzji: Recenzja Diablo IV – w Sanktuarium dziś nie zaśnie nikt…